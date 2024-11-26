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韓在野黨黨首李在明“教唆偽證”案一審宣判
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2024-11-26 11:45:47
韓國最大在野黨黨首李在明 資料圖（圖源：央視新聞）
中評社北京11月26日電／據央視新聞報導，當地時間11月25日，韓國最大在野黨黨首李在明“教唆偽證”案在韓國首爾中央地方法院一審宣判。李在明被判無罪。
韓國檢方曾於9月30日，以涉嫌“教唆偽證”為由，尋求法院判處最大在野黨共同民主黨黨首李在明3年有期徒刑。
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