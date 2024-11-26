中烏聯合考古隊在蒙扎鐵佩回望古絲綢之路

10月9日，工作人員在烏茲別克斯坦納曼幹州的蒙扎鐵佩遺址進行發掘工作。（來源：新華社） 中評社北京11月26日電／據新華社報導，帕米爾高原西側的費爾幹納盆地地處古絲綢之路要道，曾是東西方文化交匯之地。中國古代文獻中記載的大宛國就位於這裡。今年，中烏聯合考古隊在位於該盆地的蒙扎鐵佩遺址考古發掘取得了重要收穫。



由中國社會科學院考古研究所和烏茲別克斯坦科學院國家考古中心組成的聯合考古隊，於今年9月開始在烏茲別克斯坦納曼幹州的蒙扎鐵佩遺址開展考古發掘工作。蒙扎鐵佩遺址位於錫爾河北岸的峭壁上，東側毗鄰巴蘭德鐵佩古城。既往研究表明，蒙扎鐵佩遺址是一處與巴蘭德鐵佩城址同期的墓地，也是目前費爾幹納盆地內城址與墓葬關係最為明確的一處古代墓葬遺址，在該盆地古代城市文明發展進程和歷史研究中具有重要地位。



中國社會科學院考古研究所中亞考古隊隊長、中烏聯合考古隊中方執行領隊劉濤說，經過兩國考古學者的共同努力，現場共發現墓葬7座、建築2座，出土有絲綢殘片、皮革製品、銅鏡、圓形方孔錢幣、珠飾等大量文物。



劉濤介紹說，出土的絲綢殘片保存狀況較好，可觀察到明顯的編織結構。“這也是該遺址1986年首次發現絲綢以來，再次發現絲綢等遺物。”



中國社會科學院考古研究所助理研究員、中烏聯合考古隊隊員王星說，在墓葬頂部台地上發現的可能與拜火教有關的大型房址形制特殊，內涵豐富，為探討費爾幹納盆地中世紀早期的喪葬禮俗、宗教信仰乃至文化面貌等提供了難得的資料。



據悉，1986年，蒙扎鐵佩遺址所處區域發現並發掘了9座大型洞室墓，出土了用葦杆束編制的帶蓋蘆葦棺和多具保存較完好的人骨，墓葬隨葬品種類豐富，出土了五顔六色的絲綢服裝殘塊，在個別棺材中還發現了項鏈、耳環等飾品。研究表明，這批墓葬的年代大約為5至8世紀。本年度的發掘目的在於進一步確認蒙扎鐵佩墓葬區的範圍、墓葬的分布規律，並重新梳理墓葬結構和隨葬品等細部特徵和年代信息。