貴州：專項整治惠民惠農補助資金發放問題

貴州省黔東南州錦屏縣紀委監委聚焦惠農政策落實、民生資金管理髮放等事項開展專項監督，組織紀檢監察幹部深入基層一線收集問題線索，持續整治群眾身邊不正之風和腐敗問題。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在新化鄉新化所村向群眾瞭解相關情況。（楊函祥 攝） 中評社北京11月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，堅決懲治群眾身邊腐敗問題，深化鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治。貴州省紀委監委聚焦鄉村振興領域痛點難點堵點，在全省開展惠民惠農補貼補助資金發放突出問題專項整治，省市縣三級聯動，查改治一體推進，突出重點，壓實責任，促進治理，推動惠民惠農資金發放直達農戶，讓群眾有更多獲得感幸福感。



“惠民惠農補貼補助資金發放存在的突出問題，表面看是截留了群眾的補貼，進一步想，這是截留了黨中央對人民群眾的關心關懷。這不是小事，群眾意見很大，必須下決心解決，想方設法予以兌現，讓群眾拿回早該到手的錢。”近日，貴州省紀委監委召開惠民惠農補貼補助資金發放突出問題專項整治工作推進會，省紀委監委有關負責同志對繼續以超常規力度整治群眾身邊“蠅貪蟻腐”再動員、再部署。



今年4月，貴州省紀委監委部署開展惠民惠農補貼補助資金發放突出問題專項整治。截至目前，共查處相關不正之風和腐敗問題2229個，批評教育和處理2551人，黨紀政務處分1944人，追繳金額4.81億餘元。



具體實踐中，貴州省各級紀檢監察機關突出整治重點，壓實各方責任，強化靶向監督，從嚴查處惠民惠農補貼補助資金發放中存在的不正之風和腐敗問題，推動以案促改、以案促治，確保管好用好、精準發放補貼補助資金，讓惠民惠農的利好政策真正惠及群眾。



擰緊責任鏈條，全面排查問題



近日，遵義市桐梓縣紀委監委調度惠民惠農補貼補助資金發放突出問題專項整治情況。此前，桐梓縣紀委監委嚴肅查處了婁山關街道杉坪村黃某某等5名村幹部利用職務便利，虛增村集體茶園土地面積，騙取25萬餘元國家退耕還林補助資金的案件。



針對案件暴露出的惠民惠農補貼補助資金監管不到位、騙取套取等問題，桐梓縣紀委監委推動行業主管部門梳理、整改惠民惠農補貼補助資金發放不到位、兌現不及時、未足額兌現等問題16個，涉及資金8424.4萬元。

