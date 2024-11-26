聯合國治理塑料污染新一輪談判韓國釜山開幕

中評社北京11月26日電／據新華網報導，當地時間25日上午，塑料污染政府間談判委員會第五次會議在韓國釜山開幕。來自178個聯合國會員國的1400餘名談判代表，以及來自政府間組織、聯合國機構、非政府組織以及媒體的2300餘名代表參會。



中國由生態環境部牽頭，外交部、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、財政部、商務部等部門及有關研究機構和行業協會共同參與的代表團參加會議。



塑料污染是國際社會面臨的重大環境挑戰，也是歷屆聯合國環境大會重點關注的議題。2022年3月，第五屆聯合國環境大會續會通過《終止塑料污染決議（草案）》，決定成立政府間談判委員會，努力通過5次會議在2024年底前制定一項關於塑料污染（包括海洋環境中的塑料污染）的具有法律約束力的國際文書。前4次會議分別在烏拉圭、法國、肯尼亞和加拿大舉行，會員國圍繞如何有效應對塑料污染充分表達了觀點和意見。



當天開幕的第五次會議是授權期限內完成文書談判的最後一次會議，受到會員國和國際社會各界的廣泛關注，各方對在釜山完成談判抱有較高期待。



中國代表團表示，中國歷來高度重視塑料污染防控，通過系統性政策措施建立起塑料污染全鏈條治理體系，取得了顯著成效。在做好國內工作的基礎上，中國積極、建設性參與談判進程，與各方開展溝通和交流，推進會員國彌合分歧，努力為達成務實可行的國際文書作出積極貢獻。