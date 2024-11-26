富權：陳其邁打破賴清德高雄市長選舉佈局？

中評社香港11月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：陳其邁打破賴清德高雄市長選舉佈局？以下為文章內容。



在二零二六年“九合一”選舉中高雄市長選舉的佈局，相對於中國國民黨已經基本上“定於一尊”是將由“立委”、國家政策研究基金會執行長（國民黨智庫執行長）、國民黨高雄黨部主委柯志恩出戰，民進黨內卻是“五虎眈視”，已經有五人宣布將會參選，包括屬於廣義“菊系”的“立委”許智傑、賴瑞隆及前“勞動部長”，有湧言會支持的“正國會立委”林岱樺，以及無明顯派系色彩，但與市長陳其邁關係親近的“立委”邱議瑩。但民進黨內一直有傳說，賴清德早就心有所屬，打算徵召在“二零二四”大選中為其操盤，現任“總統府秘書長”的“新潮流系”潘孟安，因而“五虎將”都擔心賴清德將會“沒收”高雄市長初選。



昨日，高雄市長陳其邁終於開腔，在受訪時強調，任何人要代表民進黨參選高雄市長，一定要經過黨內初選程序，並重申個人希望能提早初選，時程“現在還沒有討論”。



表面上看，陳其邁此語並沒有針對黨內流傳的賴清德要以“徵召”方式“空降”潘孟安參選高雄市長的意思，實際上是因為下屆民進黨高雄市長角逐者之一的前“勞動部長”許銘春，近日遭謝宜容職場霸凌事件波及，恐對民進黨黨內初選造成影響，因而記者們昨日趁著陳其邁前赴高雄市議會備詢的機會，詢問其對此事態的反應，而隨之應答。但考慮到陳其邁是“英系”的大弟子，也是蔡英文的“右臂”，在蔡英文的“左膀”鄭文燦因涉貪而被捕之後，就是蔡英文計劃推出的未來“總統”參選人這個背景，因而很容易地就讓人們聯想到，陳其邁反對賴清德“空降”高雄市長參選人的設想，主張高雄市長參選人是按照民進黨的傳統，進行初選，這就等於是把潘孟安排除在外，因為未曾在高雄市經營過的潘孟安，倘是參加高雄市長初選，未必能夠勝出。



這是繼有意參選台南市長的民進黨“立委”陳亭妃之後，再次有人“跳出來”反對在“九合一”選舉前“沒收”初選。實際上，原屬於“正國會”的陳亭妃，早就計劃要參選台南市長。但擔心賴清德要“沒收”台南市長初選，以“徵召”方式安排其親信“立委”林俊憲參選台南市長，因而在今年七月的“全代會”，不顧其所在的“正國會”的安排，自行參選中常委，希望能在中常會討論“九合一”選舉的議題時，對“徵召”方式投下自己關鍵的反對票，並主張進行初選。陳亭妃此舉遭到“正國會”開除出會，這被外界視為向來與“新潮流系”不對盤的“正國會”的會長林佳龍，向賴清德交上“投名狀”。不過，陳亭妃仍然依靠自己的人脈關係，及在抽籤中的運氣，仍然再次當選中常委。



而在已經宣布爭取代表民進黨參選高雄市長的“五虎將”中，由於其中的許智傑、賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩，都是現任“立委”，除了是必須參與“立法院”的各項活動之外，還要經營選區為選民服務，因而尚未正式進行籌備參選高雄市長的工作。而在今年“五二零”中未能再次擔任“勞動部長”的許銘春，則利用自己“無官一身輕”的便利，率先設立競選辦公室，並積極在各選區之間跑動，眼看其參選高雄市長的熱度，已經趕上並超越其他“立委”對手。



平情而論，許銘春要參選高雄市長，具有較佳的有利條件。因為她是前市長陳菊的嫡系。她在高雄市執業律師時與陳菊建立了交情，並在陳菊的競爭對手中國國民黨籍候選人黃俊英提出“當選無效之訴”，被陳菊委任為辯護律師，官司結束後進入高雄市政府擔任新聞處處長，其後又調任法制局局長。二零一六年，陳菊再次延攬許銘春擔任高雄市副市長，負責督導勞工局業務。而在蔡英文當選台灣地區領導人後的一年多時，曾在陳水扁時期擔任“勞委會”主委（即現“勞動部長”）的陳菊，推薦許銘春擔任“勞動部長”，而且一幹就是六年多，是“勞動部”歷來任期最久的主官。如果排除賴清德“空降”潘孟安，有民進黨創黨元老、老高雄市長及“南流”領袖陳菊加持的許銘春，“出線”的機率較高。

