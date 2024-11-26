美國在生牛奶樣本中檢測出禽流感病毒

中評社北京11月26日電／據新華網報導，美國加利福尼亞州公共衛生部門24日表示，近日在該州一家生牛乳製品企業的生牛奶零售樣本中檢測到禽流感病毒，提醒民眾不要食用這批生牛奶製品。



加州公共衛生部門發布公報稱，在加州企業Raw Farm生產和包裝的一款全脂生牛奶中檢測到禽流感病毒。該企業已發布通知召回受影響批次的生牛奶，這批生牛奶限用日期為11月27日。目前尚未收到食用這批生牛奶導致的感染病例報告。加州公共衛生部門提醒消費者勿食用任何受影響的生牛奶，並要求零售商將受影響的生牛奶下架。



據加州公共衛生部門介紹，自10月初以來，加州已報告29例人感染禽流感病毒病例，其中28例與感染禽流感的奶牛有直接接觸。美國疾病控制和預防中心最新數據顯示，今年以來，全美共報告55例人感染H5型禽流感病毒病例。美國目前尚未發現禽流感人際傳播。



美疾控中心表示，H5型禽流感病毒在野生鳥類中廣泛傳播，並導致家禽和奶牛群感染。H5型禽流感病毒目前對美國公眾健康造成的風險較低，但美疾控中心正密切跟蹤相關情況，監測與受感染動物密切接觸者。



美疾控中心22日確認加州一名兒童感染H5N1型禽流感病毒。這名兒童出現輕微流感症狀並接受了流感抗病毒治療，目前正在康復中。其家庭成員H5型禽流感病毒檢測呈陰性。加州公共衛生部門正在調查該兒童可能的感染源。