Tesla多地促銷　Model　Y歷來最低價

中評社香港11月26日電／美國電動車廠商Tesla近年面對銷量低迷的困境，多次推出優惠促銷。該公司周一（11月25日）在中國內地官網宣布推出“限時交付尾款立減”政策，凡於今年12月31日前訂購並完成交付Model Y後輪驅動版及長續航全輪驅動版車型，尾數可享受即減1萬元人民幣的優惠，售價低至23.99萬元人民幣起，同時可選擇5年零息金融方案，相當於月供2，667元人民幣起。



香港文匯報報導，先前Tesla在美國和歐洲市場也推出了一系列優惠，例如在美國，12月31日前完成交付Tesla，可享3個月的免費超級充電服務和FSD（完全自動駕駛能力）；在歐洲，年底前完成交付Model Y，可免費享一年超級充電服務等。



值得一提的是，中國內地是Tesla全球售價最低的市場之一，最多可比其他地區便宜18.5萬元人民幣，今次在中國內地推出的Model Y，售價也是全球歷來最低價。2023年，Tesla的Model Y在中國內地市場銷售64.68萬輛。今年1月至8月，Model Y在內地銷量約28.94萬輛，較去年同期增長3.9%，每月平均銷量為3.62萬輛。不過最近一段時間，隨著中國汽車市場價格戰加劇，加之極氪7X、樂道L60、智界S7等一系列新車型上市，Tesla的Model Y作為20萬至30萬元人民幣區間主流電動SUV也面臨巨大挑戰。