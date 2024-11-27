快評：陸生團今起訪台　用心交流增進瞭解

中評社快評／馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所大陸大學師生訪台團今天上午抵台，行程9天8夜，預定與6所大學交流，參加棒球體驗營，並安排參訪台北故宮、台北101等知名景點。這是馬英九基金會第二度邀請陸生團訪台。



此次交流團由北京清華大學教務委員會主任邱勇率領，奧運“6金王”乒乓球名將馬龍、以及2020東京奧運射擊冠軍楊倩等也在名單內。去年隨陸生團訪台的大陸乒乓球名將丁寧成為焦點，今次馬龍相信也會受到特別關注。



陸生團訪台前夕，又有綠媒報導不具名的台灣官員指27日到訪的陸生團中，有多人具中共黨員身分等。綠媒的操作，是老套路，別有居心。去年馬英九基金會首次邀請陸生入台訪問，率團的是北京大學黨委書記郝平，綠媒抺黑交流團變“統戰團”。



馬英九基金會執行長蕭旭岑26日指出，在陸生團到訪的前一天，放話抹黑造謠，“一天到晚怕被統戰，台灣人的自信到那去了？”大陸制度和台灣不同，有中共黨員身分不足為奇，這與有民進黨身分的台灣民眾去大陸有什麼不一樣？不具名的官員洩漏訪問團團員個資，也汙衊了兩岸交流的意義，是“台灣之恥”！



我們樂見陸生團再次訪問台灣，相信陸生團成員對今次行程既興奮又期待，也準備好用心交流、增進瞭解。“人心是肉做的，‘軟’的交流互動愈多，‘硬’的摩擦對抗就愈可控。”如中時社論所言，歷史證明，兩岸關係的方向，永遠取決於兩岸人民對和平繁榮的共同嚮往。