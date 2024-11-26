2024全球熊貓夥伴大會即將舉行

中評社北京11月26日電／據新華網報導，黑白分明的毛色、憨態可掬的模樣……大熊貓以其獨特的魅力和生物重要性，成為全球範圍內廣受歡迎和關注的動物。大熊貓保護事業凝聚了中國和世界其他多個地區官方和民間力量的共同努力，而保護大熊貓也保護了其他同域分布的珍稀物種，成為全球生物多樣性保護和促進可持續發展的生動實踐。



以“人與自然和諧共生”為主題的2024全球熊貓夥伴大會即將在四川成都舉行。來自世界各地的大熊貓及野生動物保護專家、駐華使領館官員、地方政府代表、關愛大熊貓人士和綠色發展實踐企業等多領域的熊貓夥伴，共同奔赴大熊貓故鄉，共論綠色發展新探索，共倡生態文明新未來。



構建熊貓夥伴的朋友圈



在中國四川成都大熊貓繁育研究基地，每天來看明星熊貓的海內外遊客排起長隊；在俄羅斯莫斯科動物園，旅俄大熊貓丁丁、如意和它們的孩子喀秋莎一家三口幸福相伴；在日本上野動物園，大熊貓聲名遠播，深受廣大日本民眾的喜愛。



這三家動物養護機構雖然相隔甚遠，但都在從事大熊貓的保護和科普教育工作，成為凝聚生態保護意識、傳播大熊貓文化的重要力量。此次大會，成都大熊貓繁育研究基地副主任侯蓉、莫斯科動物園園長斯維特蘭娜·阿庫洛娃、上野動物園副園長富田恭正都將出席。



和這些大熊貓“保姆”們一起參會的，還有來自世界自然保護聯盟、世界自然基金會、野生救援、國際愛護動物基金會、法國博瓦勒動物園、新加坡河川生態園、德國柏林動物園以及中國野生動物保護協會、大熊貓保護研究中心等國內外相關機構的代表和專家，他們將以熊貓夥伴的名義齊聚一堂、深入對話、交流互鑒。



誰是熊貓夥伴？“熊貓夥伴既是栖息於地球生態系統的萬千生靈，是一切環境友好、熱心公益、綠色發展的個人、團體和組織，也是所有生活在這藍色星球同向而行、命運與共的你我。”大會主辦方相關人士介紹，共同構建人與自然生命共同體已成為全球普遍共識，大會將以此為起點，為推動全球熊貓夥伴同向而行貢獻力量。



“大會將填補世界級大熊貓保護和文化交流平台的空白，構建起最廣泛、最深入、最緊密的熊貓夥伴朋友圈。”該負責人說，本次大會將深刻理解人與自然生命共同體理念的豐富內涵，通過“生物多樣性保護與人類命運共同體”等主旨演講、大熊貓文化交流合作對話，共同探尋全球熊貓夥伴堅持生態優先、綠色發展的科學路徑。