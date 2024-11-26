最高法、全國婦聯發布反家暴犯罪典型案例

中評社北京11月26日電／據新華網報導，最高人民法院與中華全國婦女聯合會25日聯合發布5件反家庭暴力犯罪典型案例，進一步提高全社會對反家庭暴力的關注和重視，切實維護婦女、兒童等家庭暴力受害者的合法權益，對施暴者、潛在施暴者形成有力震懾。



這5件典型案例是：被告人謝某宇故意殺人案；被告人趙某梅故意殺人案；被告人梁某偉故意傷害案；被告人劉某坤虐待、重婚案；被告人王某輝拒不執行裁定案。



據介紹，典型案例全面貫徹寬嚴相濟刑事政策。人民法院對於實施家庭暴力手段殘忍或者造成嚴重後果的犯罪分子，堅決依法從嚴懲處，例如在被告人謝某宇故意殺人案中，謝某宇常年沉迷賭博，多次無故毆打、辱罵文某某，文某某向法院提起離婚訴訟。謝某宇威脅文某某撤訴未果後，持刀捅刺文某某數下致其當場死亡。人民法院對謝某宇以故意殺人罪判處死刑，經最高人民法院核准，謝某宇已被依法執行死刑。



據悉，人民法院對因長期遭受家庭暴力，不堪忍受憤而傷害、殺害施暴者的，綜合考慮案件起因、行為性質、被害人過錯等因素，依法從寬處理。在被告人趙某梅故意殺人案中，趙某梅因不堪忍受劉某某的長期家庭暴力，在激憤、恐懼狀態下，為了擺脫家暴而採取極端手段將劉某某殺害。此後趙某梅撥打110報警電話投案，到案後如實供述犯罪。人民法院依法認定其故意殺人“情節較輕”，予以從寬處罰。



此外，典型案例堅決捍衛人身安全保護令司法權威，在被告人王某輝拒不執行裁定案中，被告人王某輝對人民法院簽發人身安全保護令的生效裁定有能力執行而拒不執行，情節嚴重。人民法院對其以拒不執行裁定罪定罪處罰，充分捍衛法律尊嚴和權威，保障人身安全保護令的執行。