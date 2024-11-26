全國首個大宗商品資源配置樞紐建設方案發布

中評社北京11月26日電／據新華網報導，商務部、浙江省人民政府日前印發的《中國（浙江）自由貿易試驗區大宗商品資源配置樞紐建設方案》25日對外發布。這是黨的二十屆三中全會之後，自貿試驗區首個聚焦全產業鏈集成創新的政策文件。



近日，國務院印發《國務院關於<中國（浙江）自由貿易試驗區大宗商品資源配置樞紐建設方案>的批覆》，支持浙江自貿試驗區聚焦大宗商品全產業鏈開展集成創新。



方案服務國家戰略需要，立足浙江自貿試驗區產業基礎和區位優勢，提出力爭到2030年，初步建成功能完備的大宗商品儲運、加工、海事服務基地和貿易、交易中心，打造具有區域競爭力和國際影響力的大宗商品資源配置樞紐。



圍繞上述發展目標，方案針對油氣、礦石、糧食等重點品種，圍繞大宗商品儲運、加工、貿易、交易和海事服務等5個方面，統籌考慮金融、人員、數據等配套政策，提出了15條重點任務，以制度創新為核心，著力破除關鍵領域和重點環節體制機制難點，持續推動大宗商品投資貿易自由化便利化，全面增強大宗商品資源配置能力，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。



商務部研究院副院長崔衛傑表示，方案是貫徹落實自貿試驗區提升戰略的重要成果之一，有利於以深化改革開放驅動產業創新發展，以更大力度為高質量發展培育新動能，將引領更多自貿試驗區圍繞各自特色優勢產業鏈創新探索。



據瞭解，下一步，商務部將與浙江省人民政府和有關部門一道，認真抓好方案各項改革任務落實，為大宗商品資源配置樞紐建設創造良好發展環境，將試點任務轉化為應用場景，將創新舉措轉化為發展實效，推動自貿試驗區建設再上新台階。