閩港智庫論壇：郭偉峰論融合發展的方法論

香港智庫聯誼會福建訪問團團長、中評智庫基金會董事長郭偉峰（中評社 束沐攝） 中評社香港11月29日電（記者 束沐）香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團團長、中評智庫基金會董事長郭偉峰在近日舉行的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”上表示，”聚同化異論”是習近平哲學思想的創新，也是兩岸融合發展的方法論。他認為，在聚同化異的過程中，認同思維、治理思維、人民思維需要深入研究。



由閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會主辦，閩南師大兩岸一家親研究院承辦的思想者論壇11月22日在閩南師範大學舉行。十餘位來自福建和香港兩地的兩岸關係專家學者圍繞主題展開了深入探討。



郭偉峰在作論壇總結發言時首先用“四有”充分肯定閩南師大推動台灣問題研究的成果：一是有自信，閩南師大立足閩南文化與台灣問題結合的深度研究，發掘獨有的文化底蘊，具有高度的文化自信；二是有思想，“兩岸一家親”是習近平總書記國家統一思想的重要創見，閩南師大七年前就成立兩岸一家親研究院，在對台問題研究上高舉思想的旗幟；三是有話語，閩南師大全力支持學校教師、專家在《中國評論》月刊、中評社、中評網和中國評論學術出版社積極發聲，參與了兩岸融合發展話語體系的建構；四是有力量，閩南師大自建校開始肩負著老一輩領導人的對台工作初心使命，近年來在李順興書記、校長的帶頭下舉全校之力推動涉台研究，理論成果極其突出，這在所有大陸高校中都非常少見，也非常了不起。



郭偉峰在這次論壇中提交的文章重點論述了融合發展的方法論。他認為，習近平兩岸融合發展論述的意義與作用是：其一，融合發展具有重要的習近平哲學思想意涵，是對國家統一理論學說的全新創造。其二，融合發展是習近平對台思想的核心理論。是中共對台思維的再一次升華，體現出在融合發展中聚同化異的信心，也體現出充分的道路自信與文化自信。其三，融合發展是從和平發展走向和平統一新思維。兩岸融合發展是習近平的思想理論原創，而且形成了具體政策方針，有待兩岸同胞的進一步實踐。

