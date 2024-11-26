黑箱操控　﻿大數據“殺熟”老用戶遭“宰”

內地互聯網平台大數據“殺熟”亂象多發，近日中央網信辦等四部門重拳整治。圖為１１月１１日，浙江溫州主播在直播帶貨。(新華社) 中評社香港11月26日電／多次瀏覽後價格自動上漲、不同用戶享有不同打折優惠形式、隱藏或不送老用戶優惠券……令人詬病的“大數據殺熟”現象時有發生，讓不少消費者難以接受。近日，中央網絡安全和信息化委員會辦公室秘書局等四部門聯合出手，重拳出擊治理“大數據殺熟”亂象。有內地律師指出，由於算法邏輯“黑箱”操作價格，消費者很難證明價格差異是否源於不公平的“殺熟”行為。針對算法合規審計，律師建議可以成立專業的第三方機構，有關部門也應制訂成熟統一的評估標準。



大公報報導，“大數據殺熟”在不同行業和平台中的普遍存在，涉及機票、酒店預訂、電商購物等多個領域。今年“十一”黃金周期間，胡女士在某旅行平台預訂了一家酒店的豪華大床房，支付價2499元，入住當天卻發現酒店該房型掛牌價實際1999元，她經過申訴後平台才同意退還差價。還有網友反映稱，自己在外賣平台經常點單的餐廳原本自動有折扣，但自己選擇地址後折扣就被取消，而用同事的手機下單仍有折扣。



新舊客差別對待 優惠券形同虛設



有消費者“雙11”期間購買牛奶時發現，自己登錄賬號後顯示的售價反而比登錄前貴了5塊錢。還有網友爆料稱，自己的賬號在電商平台購買某店的吸頂燈時，平台推送了複雜的優惠券發放和滿減規則，最終下單價格是269元，而註冊一個新ID就可以直接享受269元的價格，完全無需用券。



11月24日，中央網絡安全和信息化委員會辦公室秘書局等四部門聯合發布關於開展“清朗.網絡平台算法典型問題治理”專項行動的通知，決定自即日起至2025年2月14日，開展對信息繭房、熱搜榜單、新就業形態勞動者權益、大數據“殺熟”等六個方面的算法治理。有關分析指出，專項行動開展落實，將進一步維護用戶合法權益，提升用戶體驗和滿意度；促進網絡空間的健康、有序發展；以及推動技術創新與監管並重，確保算法技術的健康發展。



律師：算法邏輯存在“黑箱”操作



北京聚信律師事務所律師何志鵬則進一步指出，大數據算法的高度複雜性和不透明性，為消費者維權設置了重重障礙。由於算法邏輯的“黑箱”操作，消費者往往難以有效證明價格差異是否源於不公平的“殺熟”行為，使得維權之路異常艱難。同時，對於監管機構而言，如何穿透算法迷霧，準確識別並規制此類不公平定價行為，亦是一大挑戰，監管的精準性和有效性面臨考驗。

