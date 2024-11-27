閩港智庫論壇：李順興論兩岸文教交流意義

閩南師範大學黨委書記、校長李順興（中評社 束沐攝） 中評社香港11月27日電（記者 束沐）閩南師範大學黨委書記、校長李順興在近日舉行的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”上表示，融合發展與精準施策並行，加快推進台灣的文化與教育正本清源。他認為，加強兩岸文化教育交流合作，共同弘揚中華文化，對深化兩岸融合發展、增進兩岸民眾中民族共同體意識具有極為重要作用與意義。



李順興表示，之所以將教育與文化相提並論，是因為教育承擔著傳承文化的重要功能，也是傳承文化的最主要渠道。換種方式講，教育對於年輕一輩的知識理念輸入，是先導性的，也是根深蒂固、長期影響、不易改變的。抓好教育的內容、導向和方式，等於抓好文化的感染和傳承，這點必須要形成共識。台灣與大陸擁有共同的中華傳統文化，這是長期以來兩岸對“同屬一個國家”的國家認同的思想保障。



堅決鑄牢中華民族共同體意識



李順興認為，中華民族共同體意識是國家統一之基、民族團結之本、精神力量之魂。他表示，堅決落實習近平總書記的重要指示精神。習近平總書記在會見馬英九一行時著重提出了“四個堅定”，並指出“兩岸同胞要堅定中華文化自信，自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，鑄牢中華民族共同體意識。”鑄牢中華民族共同體意識的重要理念是對新時代黨解決台灣問題的基本方略的深層次詮釋，對於兩岸關係而言，就是要牢牢堅持“兩岸命運共同體”的底層邏輯，深刻領會兩岸在共享和平發展紅利與共同擔當衝突風險的休戚與共關係。

