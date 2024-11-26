我國首個陸相頁岩油示範區年產突破百萬噸

中評社北京11月26日電／據新華網報導，中國石油集團26日宣布，我國首個國家級陸相頁岩油示範區——新疆吉木薩爾國家級陸相頁岩油示範區2024年累計產量突破100萬噸，成為我國首個年產突破百萬噸的國家級陸相頁岩油示範區。



“頁岩油是附著在頁岩石或者縫隙中的石油，屬於最難開採的油之一。因此，開採頁岩油，在業內也被稱為從石頭縫裡‘榨’石油。”中國石油新疆油田吉慶油田作業區地質研究中心副主任陳依偉介紹，“頁岩”顧名思義，是如書頁般層層分布的岩石。頁岩油便是儲藏在頁岩中的石油資源，頁岩油是一種新興油氣資源，受全球能源需求的持續增長，傳統石油儲量減少等因素的影響，頁岩油的市場需求在不斷增加。



我國頁岩油資源豐富，主要分布在鄂爾多斯、鬆遼、准噶爾、四川、渤海灣5個大型盆地和柴達木、江漢、蘇北等8個中小型盆地，頁岩油可采儲量居世界第三位。新疆頁岩油資源主要分布在吉木薩爾、瑪湖、五彩灣—石樹溝三大凹陷區，總資源量超30億噸，勘探開發前景廣闊。其中，位於准噶爾盆地東部的吉木薩爾頁岩油資源估算量超10億噸。



目前，我國已成立3個國家級頁岩油示範區，包括新疆吉木薩爾國家級陸相頁岩油示範區、大慶油田古龍陸相頁岩油國家級示範區、勝利濟陽頁岩油國家級示範區。2023年，我國頁岩油產量突破400萬噸，創歷史新高。