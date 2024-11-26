福建海警位金門附近海域依法開展常態化巡查

中評社北京11月26日電／據中國海警局網站報導，11月26日，福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查。11月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。