運－20起飛赴韓接英雄回家

中評社北京11月26日電／據新華網報導，11月26日13時許，空軍一架運－20軍用大型運輸機從華中某機場起飛，執行赴韓國接運第十一批在韓志願軍烈士遺骸回國任務。今年是空軍第10次赴韓接運在韓志願軍烈士遺骸回國，空軍專門發布此次任務標識。