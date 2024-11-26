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運－20起飛赴韓接英雄回家
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2024-11-26 14:53:49
中評社北京11月26日電／據新華網報導，11月26日13時許，空軍一架運－20軍用大型運輸機從華中某機場起飛，執行赴韓國接運第十一批在韓志願軍烈士遺骸回國任務。今年是空軍第10次赴韓接運在韓志願軍烈士遺骸回國，空軍專門發布此次任務標識。
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