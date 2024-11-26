國家認監委印發關於小微企業的《方案》

中評社北京11月26日電／據新華社報導，據市場監管總局網站消息，近日，國家認監委印發《小微企業質量管理體系認證提升行動方案》（以下簡稱《方案》）。



《方案》圍繞增強小微企業質量競爭力、提升區域產業質量競爭水平、優化認證服務供給等方面提出了11項重點任務，設置了“質量認證‘精準幫扶’行動”“質量認證強鏈行動”等4個工作專欄。《方案》提出，通過3年努力，實現“政府激勵引導、機構主動作為、企業積極參與、各方協同推進”的工作格局更加完善，認證機構專業化水平有效提升，認證服務供給不斷優化，小微企業質量意識和質量管理能力普遍增強，質量認證對小微企業提質增效、區域產業高質量發展的貢獻持續加大等目標。《方案》要求，要引導行業組織、小微企業服務機構、科研院所開展質量提升研究和技術服務，強化龍頭企業示範引領作用，帶動產業鏈上下游小微企業協同發展；要推動質量認證與產業、金融、信貸等政策的協同供給，健全質量認證融資增信體系，將質量認證結果納入“專精特新”中小企業、優質中小企業梯度培育的認定條件；要強化效果評價，優化評價指標體系，及時完善任務舉措，保障質量提升效果；要強化激勵引導，鼓勵認證機構積極履行社會責任，營造質量認證服務高質量發展良好氛圍。



近年來，“小微企業質量管理體系認證提升行動”成效明顯。據不完全統計，2024年以來，全國各地累計出台激勵政策1636項，為小微企業提供“認證貸”等金融信貸支持608.5億元，落實財政補貼6.5億元；468家認證機構為5.4萬餘家小微企業實施精準幫扶，減免認證費用3876萬元，為約64.9萬家企業免費培訓192.5萬人次。2024年參與提升行動的小微企業年度營收平均提升9.7%，年產品銷售額提升14.2%，年利潤率提升8%，質量成本控制率下降5.8%。



