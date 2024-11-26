北京接收“南水”將有“雙通道”

中評社北京11月26日電／據新華網報導，記者從北京市水務局瞭解到，北京南水北調配套工程大興支線新機場水廠連接線已於近日完成充水工作，這也標誌著大興支線實現全線充水，已基本具備輸水條件，北京接收“南水”即將擁有“雙通道”保障。



北京市南水北調環線管理處副主任曹海深介紹，此次充水工作是檢驗大興支線各供水設備、設施工作狀態是否良好的必要步驟，是工程正式通水的重要前提條件。為做好此次充水工作，北京水務部門不斷優化充水流程，科學制定充水方案，對充水速度、壓力控制等關鍵環節進行了周密部署，確保充水工作平穩、安全進行。



北京南水北調配套工程大興支線橫跨北京市大興區與河北省固安縣，由大興支線主線和新機場水廠連接線兩部分組成。工程建設前，北京僅有南水北調中線幹線（北京段）一條接收“南水”的通道。隨著大興支線工程基本建成，北京不僅擁有了兩條接收“南水”的通道，還能為北京新機場水廠提供“南水”。此外，大興支線還可以將部分“南水”輸送到河北，將實現京冀雙向輸水、水源互濟，對京津冀協同發展具有重要意義。



“接下來，北京市南水北調環線管理處將繼續為新機場水廠連接線水壓試驗提供保障，為大興支線全線雙向輸水運行做好充分準備。”曹海深說。