中國代表：安理會在加沙衝突中“不合格”

中評社北京11月26日電／據新華網報導，中國常駐聯合國代表傅聰25日在安理會巴以問題公開會上表示，由於個別國家的消極態度，安理會在加沙衝突的壓力測試中表現“不合格”。



傅聰表示，此次加沙衝突是聯合國在中東問題上面臨的最大壓力測試，這項測試首先是向安理會成員提出來的。中方呼籲個別國家正視自身責任，支持安理會運用工具箱中的所有選項，為實現立即停火、恢復和平採取進一步行動。



傅聰說，20日，因美國獨家否決，安理會推動加沙立即停火的努力再次受挫。此後，局勢每天都在惡化，朝更加危險的方向發展。事實表明，安理會繼續拖延等待，將意味著更大破壞和平民傷亡。安理會不能停頓觀望，必須爭分奪秒，盡早採取一切必要行動。



傅聰強調，必須推動立即無條件持久停火。停火是拯救生命的重要前提，不能同任何問題掛鈎。堅持為停火設置前提條件，意味著縱容繼續對無辜平民的殺戮，為延續戰爭“開綠燈”。



傅聰指出，必須消除人道准入障礙。履行國際人道法是不容談判的義務，不能成為討價還價的籌碼。以色列必須解除物資准入的一切限制，停止實施並撤銷針對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的法案，切實保障人道物資在加沙全境大規模准入和安全分發。