珠江流域防洪規劃修編成果通過專家審查

中評社北京11月26日電／據新華社報導，據水利部網站消息，為深入貫徹習近平總書記關於防汛抗洪救災的重要講話指示批示精神，落實黨中央、國務院有關部署，加快完善流域防洪減災體系，推動水利高質量發展、保障我國水安全，水利部組織開展了七大流域防洪規劃修編工作。經過各方共同努力，珠江水利委員會會同流域內各省區率先完成珠江流域防洪規劃修編成果。11月22日，珠江流域防洪規劃修編成果專家審查會在北京召開，水利部黨組成員、副部長王寶恩出席會議並講話，水利部總規劃師吳文慶主持會議。會議成立了由特邀院士、專家和國務院有關部門推薦專家組成的專家組，對規劃修編成果進行審查把關。



王寶恩強調，珠江流域在國家發展大局中具有重要戰略地位。隨著粵港澳大灣區建設等國家重大戰略實施及北部灣等沿海城市群發展，流域防洪格局發生深刻變化。本次珠江流域防洪規劃修編，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入落實習近平總書記“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”治水思路和關於防汛抗洪救災的重要講話指示批示精神，統籌高質量發展和高水平安全，強化戰略思維、歷史思維、辯證思維、系統思維、創新思維、法治思維、底線思維，準確把握規劃修編思路和目標，算清算准流域洪水賬，加快構築流域防洪工程體系、雨水情監測預報體系、洪澇災害防禦工作體系。要充分發揮專家作用，進一步提升規劃修編成果質量和水平，確保經得起歷史和實踐的檢驗。



專家組對珠江流域防洪規劃修編成果給予肯定，一致同意通過專家審查。專家認為，本次規劃修編結合珠江流域防洪減災新需求新形勢新挑戰，系統謀劃新一輪流域防洪治理，著力構建流域防洪減災新格局，具有戰略性、前瞻性、系統性和創新性，規劃方案總體合理可行。專家建議，從規劃目標指標、防洪工程體系及重點工程、沿海地區洪澇潮防禦、強化科技支撐等方面，進一步完善規劃修編成果。



水利部有關司局和單位、珠江流域有關省區水行政主管部門負責同志和代表參加會議。