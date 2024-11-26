九部門聯合部署　推進科創方面貸款政策落實

中評社北京11月26日電／據光明日報報導，中國人民銀行近日聯合國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、財政部、農業農村部、交通運輸部、國務院國資委、金融監管總局召開科技創新和技術改造貸款工作推進會，加力推進科技創新和技術改造貸款政策落實。



據瞭解，科技創新和技術改造貸款有關政策出台以來，各地方、各部門、各金融機構健全工作機制，加強協同配合，細化工作措施，加快實現清單內企業和項目融資對接“全覆蓋”，貸款簽約和投放規模不斷擴大，政策落實取得階段性成效。截至11月15日，銀行累計與1737個企業和項目簽訂貸款合同近4000億元，有力支持了初創期、成長期科技型企業首貸和重點領域大規模設備更新。



會議要求，各銀行機構要用好用足政策資源，對清單內企業和項目做到“應簽盡簽、能投盡投”。要聚焦提升審貸放貸效率，優化機制流程，加大資源保障，對照最新產業政策標準修訂完善授信管理政策，開辟貸款審查審批“綠色通道”，開發與初創期科技型企業以及中小企業技改融資需求更加匹配的貸款產品，拓寬抵質押物範圍，加快貸款簽約投放進度。中國人民銀行各分支機構要與有關部門緊密協作，將政策更多向民營和中小企業傾斜，分類施策提升銀企對接效率，為金融服務營造良好環境。