一線城市取消普宅非普宅標準　釋放信號

中評社北京11月26日電／據經濟參考報報導，近日，上海、北京和深圳等地相繼宣布取消普通住房和非普通住房標準。該標準取消後，消費者進行住房交易的稅負將大幅降低。



業內人士認為，我國房地產市場供求關係發生新變化，改善性住房需求崛起，此時取消普通住房和非普通住房標準，回應了群眾關切，降低了居民的購房成本。



消費者能獲得多少實惠？



12月1日起，京滬深將取消普通住房和非普通住房標準。調整後，消費者獲得了與普通住宅和非普通住宅標準相銜接的稅費減免“大禮包”。



北京市民孫女士聽到該消息稱，“作為置換型購房者，我的買賣交易流程可以同時進行，原先要先賣後買，因為二套房要交3%的契稅，現在一套房和二套房的稅費都是1個點，那麼就意味著交易進程可以並聯。”



根據北京、上海和深圳發布的新政策，三地將適用全國統一的個人購房契稅優惠政策。對個人購買家庭唯一住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減按1.5%的稅率徵收契稅。對個人購買家庭第二套住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減按2%的稅率徵收契稅。



“這一次政策裡說的取消，實際上主要是指增值稅和個稅部分，以前出售住房繳納增值稅和個人所得稅，對普宅和非普宅有不同的要求，現在都取消了，只要購買2年以上的，就免征增值稅，只要住了5年以上並且是家庭唯一住房，就免征個人所得稅。”易居房地產研究院副院長嚴躍進說。



嚴躍進說，對於首套購房群體而言，過去購買90平方米以上住房，需按1.5%繳納契稅，隨著契稅徵稅節點上調至140平方米，如今購買大兩居或三居住宅則可按照1%繳納契稅，動輒就可省下數萬元甚至十幾萬元。對於購買二套住房的群體而言，購置140平方米以內的住房契稅下調了2個百分點，購置140平方米以上住房下調了1個百分點，利好更為顯著。