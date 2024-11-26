最高法與全國婦聯聯合發布反家庭暴力案例

中評社北京11月26日電／據新華網報導，據法制日報消息，11月25日是國際消除對婦女暴力日，也被稱為國際消除家庭暴力日。當天，最高人民法院與中華全國婦女聯合會聯合發布5件反家庭暴力犯罪典型案例。此次發布的案例，罪名涉及故意殺人罪、故意傷害罪、虐待罪等較為典型的家庭暴力犯罪；犯罪對象既包括家庭成員，也包括家庭成員以外共同生活的人員；類型除了最為常見的“打老婆”“打孩子”外，還包括家暴引發的殺人犯罪以及因違反人身安全保護令被追究刑事責任等。



本次發布的典型案例體現了人民法院全面貫徹寬嚴相濟刑事政策。對於實施家庭暴力手段殘忍或者造成嚴重後果，因酗酒、吸毒、賭博等惡習而實施家庭暴力等情節惡劣的犯罪分子，堅決依法從嚴懲處，此次發布的“被告人謝某宇故意殺人案”即屬罪行極其嚴重，人民法院依法判處並核准死刑。同時，對因長期遭受家庭暴力，身心嚴重受損，不堪忍受憤而傷害、殺害施暴者的，綜合考慮案件起因、行為性質、被害人過錯等因素，依法從寬處理，此次發布的“被告人趙某梅故意殺人案”中，人民法院依法認定其故意殺人“情節較輕”，予以從寬處罰。



據介紹，此次發布的“被告人梁某偉故意傷害案”中，受害者主動報警並積極向當地婦聯組織尋求幫助，運用法律武器，依托婦聯等社會力量，及時擺脫家庭暴力。最高法希望此案能夠起到示範作用，鼓勵更多的受害者勇敢地對家庭暴力說“不”。此次發布的“被告人趙某梅故意殺人案”旨在從另一角度提醒家庭暴力受害者，一定要通過法律途徑維護自己的合法權益，決不能以犯罪來制止犯罪，否則不但會使自己身陷囹圄，還會使子女、家庭陷入困境。



此外，本次發布的典型案例還體現了人民法院堅決捍衛人身安全保護令司法權威。自2016年3月1日反家庭暴力法創設人身安全保護令制度以來，最高法出台司法解釋明確人身安全保護令案件的證明標準、裁判規則等，並會同全國婦聯等單位發布《關於加強人身安全保護令制度貫徹實施的意見》。人身安全保護令簽發率逐年提升，為預防家庭暴力提供了有力制度保障。但實踐中仍有一些施暴者不能正確認識人身安全保護令的司法裁判性質，無視甚至公然違反，嚴重影響了人身安全保護令的實施效果，損害司法權威。此次發布的“被告人王某輝拒不執行裁定案”，是一起施暴者因違反人身安全保護令被追究刑事責任的典型案例，釋放了人身安全保護令絕非一紙空文，無視禁令必被嚴懲的強烈信號。