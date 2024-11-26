商務部支持蘇州工業園區打造總部經濟集聚區

中評社北京11月26日電／據大公報報導，在蘇州工業園區開發建設30周年之際，商務部專門印發《支持蘇州工業園區深化開放創新綜合試驗的若幹措施》，包括支持蘇州工業園區打造國內領先的總部經濟集聚區，並支持其根據發展需要和國土空間規劃適時擴區。



本次商務部出台的措施共有14條，其總體要求是力爭通過五年努力，蘇州工業園區系統性、整體性、協同性改革取得明顯突破，建立權責清晰、規範高效的現代開發區管理體制機制，形成具有全球競爭力的開放創新生態，實現科技創新、產業創新、制度創新的新突破，基本建成開放創新的世界一流高科技園區，為全國開發區高質量發展作出示範引領。



《措施》提出，支持蘇州工業園區打造國內領先的總部經濟集聚區，鼓勵跨國公司設立研發中心、銷售中心、分撥中心等功能機構。支持蘇州工業園區依法合規開展金融改革先行探索。鼓勵境內外銀行、證券、保險等金融機構按照審慎監管原則在蘇州工業園區布局。



《措施》還提出全面深化中新合作。包括：對標《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）和《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）等國際高標準經貿規則，支持蘇州工業園區與新加坡開展數字經濟合作，在跨境數據流動、商業和貿易便利化等方面先行先試。