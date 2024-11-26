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日本突發！火箭試驗異常引發火災
http://www.CRNTT.com   2024-11-26 15:40:47


　　中評社北京11月26日電／據央視新聞報導，當地時間11月26日，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）方面稱，當天在鹿兒島縣種子島宇宙中心進行小型固體燃料火箭“埃普西隆S”的燃燒試驗時，發生異常情況並引發火災。JAXA目前正在調查具體情況。

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