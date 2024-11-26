以色列內閣今日就黎以停火協議投票

中評社北京11月26日電／據大公網報導，美媒25日披露，以色列總理內塔尼亞胡24日晚與官員舉行安全會議時，“原則上”同意即將與黎巴嫩真主黨達成的一項停火協議。以色列內閣將於26日就該協議進行投票。美國官員警告稱，在此之前該協議無法確認是否最終敲定。



以色列總理內塔尼亞胡24日晚與國防部長卡茨等人討論了以色列和真主黨停火協議的細節，並同意推進相關協議的談判。消息人士透露，以色列方面對這項協議部分細節仍有所保留，仍在進行密集磋商。多名消息人士強調，在所有問題解決之前，還不會敲定這項協議。



《以色列時報》披露，停火協議的實施將分幾個階段：第一步，衝突雙方停止敵對行動，真主黨武裝撤至利塔尼河以北地區；第二步，以色列國防軍從黎南部撤出；第三步，雙方就爭議邊界地區進行談判，以確定以黎兩國邊界。



黎巴嫩真主黨方面此前表示，達成停火的首要條件是以色列停止對黎巴嫩的“侵略”並承諾尊重黎主權，以色列不應試圖在談判中強加條件。



以色列和真主黨在推進停火談判的同時，雙方最近加大了針對對方的軍事打擊力度。24日，真主黨向以色列多地發射約250枚火箭彈，造成多人受傷。24日晚，以色列對黎巴嫩首都貝魯特及其南部郊區發動多輪空襲，造成至少29人死亡、66人受傷。