且十：賴清德敢“拜訪”美軍印太司令部？

美軍印太司令部位於夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地。 中評社北京11月27日電（作者 且十）台灣外事部門宣布，賴清德將於11月30日至12月6日竄訪位於南太平洋的馬紹爾群島、圖瓦盧和帕勞三個“友邦”，展開所謂“繁榮南島、智慧永續”之行，隨行人員有賴辦正副秘書長潘孟安和張惇涵、台灣地區外事部門負責人林佳龍等人。



台灣地區領導人竄訪“友邦”，歷來是醉翁之意不在酒，“友邦”匆匆過，“過境”美國才是真實目的。過境什麼城市、見了什麼人，都是所謂的“美台關係史上最好”的佐證。這次賴清德出訪當然也要跟美國討價還價，希望能“過境”美國本土。有消息稱美國“疑賴”未消，相對蔡英文上台兩個月就“過境”美國，賴清德晚了好幾個月，現在也僅勉強同意“過境”關島和夏威夷。



不過，島內媒體猜測，“過境”夏威夷，雖然沒有達到賴清德預期，但賴清德一定會爭個面子，利用台灣在美國遏制大陸戰略中重要地位，爭取在行程安排上不輸於蔡英文當年“過境”夏威夷，而參訪美軍印太司令部就是一個“漲臉面”的選擇。



但是，可以肯定的是，賴清德這個“漲臉面”的選擇必定是一個打臉的選擇。首先，賴清德與印太司令部互動，是一個突破大陸“紅線”的重大“台獨”行徑。軍隊是國家機器，是國家主權的象徵，美國用國家機器與一個被中國定義為“台獨”的分裂分子互動，這是中國絕對不會容忍的，中國必將對美國採取外交措施。

