第十四屆“中國智能車未來挑戰賽”舉辦

中評社北京11月26日電／據人民網報導，為落實科教興國和創新驅動發展戰略，不斷塑造人工智能發展新動能、新優勢，第十四屆“中國智能車未來挑戰賽”日前在江蘇省常熟市舉行。本屆比賽由國家自然科學基金委員會信息科學部、中國自動化學會主辦。



據悉，本屆比賽設置“面向真實交通環境的全自動駕駛挑戰賽”和“複雜交通環境下通－感算法線上比賽”。“面向真實交通環境的全自動駕駛挑戰賽”針對當前開放動態環境下全自動駕駛技術面臨的痛點問題，重點考察自然交通場景中極端情況下智能車的全自動駕駛能力，並考察自動駕駛智能車的人機自然交互能力和複雜交通場景的周密感知和智能決策能力；同時模擬“最後一公里”內常見生活案例，鼓勵通過大語言模型、計算機視覺大模型和通用智能體等人工智能創新克服現有技術局限，實現精細化、個性化的無縫自動駕駛服務。



本屆大賽有來自高校、企業、科研院所的76支參賽隊，其中16支車隊參加“面向真實交通環境的全自動駕駛挑戰賽”。“複雜交通環境通－感算法線上比賽”有60個團隊報名參賽，來自山東大學、西北工業大學、北京郵電大學、浙江大學等4支參賽隊分別獲得不同算法賽題的第一名。



據瞭解，自2009年首屆比賽以來，十五年來，“中國智能車未來挑戰賽”培養和輸送了大量自動駕駛領域專家和人才，成為自動駕駛領域人才培育的搖籃。大賽湧現出許多標誌性成果，孵化了一批創新企業，對我國自動駕駛產業形成了有力支撐，實現中國自動駕駛領域多項“從0到1”的突破，引領和推動了中國自動駕駛的跨越式發展。