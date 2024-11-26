我國交通項目建設跑出加速度

中評社北京11月26日電／據人民網報導，今年6月，歷時七年建設的國家重大工程深中通道正式通車試運營，猶如一條巨龍騰空而起，將深圳與中山緊緊相連，兩地車程從原來的2小時縮短至30分鐘，讓“深莞惠”與“珠中江”兩大城市群實現了跨海直連。



8月，銀川至昆明高速公路寧夏境內太陽山開發區至彭陽段建成通車，標誌著銀昆高速公路全線貫通。這條貫通南北的大動脈全長2322公里，總投資261億元，是我國高速公路網中一條重要的南北縱線，也是西部陸海新通道的重要組成部分，將“塞上江南”與“彩雲之巔”緊緊相連。



交通運輸作為國民經濟循環的動脈，串聯起了生產、消費、流通各個環節，為推動經濟持續回升向好挑大梁、擔重任。特別是進入9月以來，隨著一攬子增量政策逐步落地見效，交通運輸經濟運行中的積極因素不斷增多，呈現出積極向好的良好態勢。



交通運輸部新聞發言人劉鵬飛表示，今年以來，交通運輸部多措並舉積極擴大交通運輸有效投資，加大政策和資金支持力度，累計下達3157億元車購稅資金支持地方交通建設，積極爭取超長期特別國債支持，加快完善國家綜合立體交通網絡，公路、水運各項交通重大工程建設正在全力加快推進。“這些項目的加快建設，促進了世界一流港口發展，積極發揮投資重要牽引作用，為經濟社會高質量發展注入了活力。”



數據顯示，今年前三季度，全國累計完成交通固定資產投資約2.7萬億元，其中，公路完成投資約1.9萬億元，鐵路、水路、民航分別完成投資5612億元、1576億元和976億元，經濟發展的大底盤持續築牢，交通運輸的支撐作用不斷凸顯。



當前正值項目建設黃金期，各地正全力以赴推動交通重大建設項目跑出“加速度”，為基礎設施投資保持穩定增長態勢夯實基礎。



在四川，阿壩藏族羌族自治州3條高速公路同時開工，康定至新都橋高速公路全面推進建設，351國道夾金山隧道有望年內貫通。