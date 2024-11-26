南京深入開展農村集體“三資”管理領域整治

中評社北京11月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，“作為一名村書記，不僅沒有起好頭、帶好路，反而侵占集體資金，收受老板賄賂，一步步墮落腐化，把自己送上犯罪的道路。”這是江蘇省南京市栖霞區栖霞街道新合村原黨委書記、村委會原主任高飛在被留置期間寫下的懺悔之言。經查，高飛涉嫌職務侵占、貪污以及非國家工作人員受賄犯罪，涉案金額共計570餘萬元。11月7日，栖霞區人民法院開庭審理了此案，並將擇日宣判。



這是南京市紀檢監察機關在開展農村集體“三資”管理突出問題專項整治中查處的一起典型案例。今年以來，該市紀檢監察機關堅持問題導向，聚焦農村集體“三資”管理不規範、侵占挪用、虛報冒領等侵害群眾利益的腐敗和作風問題，深入開展專項整治，嚴查群眾身邊的“蠅貪蟻腐”，織密基層小微權力監督網，堅決守好村民“錢袋子”。



摸清底數方能心中有數。南京市共有104個鎮（街道、場區）、1269個村（社區），其中涉農的共有58個鎮（街道、場區）、663個村（社區）。該市紀委監委督促市、區兩級農業農村部門全面摸清農村集體“三資”家底，將涉農地區集體資產和土地全部納入統一管理；同時，加強對城市社區集體“三資”對賬摸底、監督管理，進一步消除資產監管的“盲區”和“死角”。



為精準發現問題、推動有效治理，南京市紀檢監察機關督促市農業農村部門切實履行主體責任，系統梳理集體資產管理薄弱環節和問題易發多發領域，圍繞經濟合同管理、債權債務管控、財務會計管理、工程項目管理等重點環節，以及“蘇智農經”平台使用情況，深入開展自查自糾，做到即知即改、立行立改。據瞭解，該市以清查問題合同、清核集體資產等為抓手，累計發現問題2025條，已完成整改1933條。



對於專項整治中發現的問題線索，該市紀檢監察機關專門建立工作台賬，明確專人專責，實施動態管理，依規依紀依法調查處置，逐一對賬銷號。針對違規使用集體資金問題，重點查處私設“小金庫”、虛假列支、多報少支等侵吞、挪用、套取集體資金等行為；針對違規管理集體資產問題，重點查處濫用職權截留、私分集體資產等行為；針對違規出租集體資源，嚴肅查處集體資源和工程項目“壟斷包”“人情包”“權力包”等問題。同時，嚴查村幹部利用工程項目套取資金、收受賄賂、優親厚友等問題。截至目前，全市處置農村集體“三資”管理領域問題線索290件354人，立案293人、留置14人。

