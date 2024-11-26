王毅同匈牙利外長西雅爾多會談

中評社北京11月26日電／據外交部網站報導，2024年11月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京同匈牙利外長西雅爾多舉行會談。



王毅說，今年是中匈建交75周年。今年5月習近平主席對匈牙利成功進行國事訪問，兩國領導人共同決定將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係，具有重要里程碑意義，也充分彰顯了中匈關係的與時俱進和傳統友誼。匈牙利是首個同中國簽署“一帶一路”合作文件的歐洲國家，中匈務實合作成果豐碩。這充分表明，只要相互尊重、相互信任、相互支持，雙方經濟合作就有廣闊前景。



王毅表示，匈牙利擔任歐盟輪值主席國以來，為維護歐盟和歐洲根本和長遠利益作出積極努力，相信歷史會對此作出公正評判。新一屆歐盟機構即將開局，希望新機構堅持中歐夥伴定位和合作基調，客觀友善看待中國發展，奉行積極務實對華政策，以明年中歐建交50周年為契機，推動中歐關係持續健康穩定發展。



西雅爾多表示，今年是匈中關係具有重要里程碑意義的一年，習近平主席成功訪問匈牙利，推動匈中關係定位實現歷史性提升。多家中國企業在匈投資合作進展順利，匈牙利吸收了中國對歐投資近一半。匈方對此感到自豪，期待同中方拓展深化各領域合作，進一步便利人員往來，增進兩國人民友好。匈中都是支持和平的力量，都倡導基於相互尊重的國際體系。匈方致力於推動歐中關係積極健康發展，願同中方一道，共同促進世界和平穩定。



雙方還就共同關心的國際地區問題交換了看法。