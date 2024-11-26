金觀平：深化產業鏈供應鏈國際合作

中評社北京11月26日電／據經濟日報報導，11月26日，第二屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京開幕。相較於首屆，本屆鏈博會有600餘家中外企業參展，同比增長約20%；參展國別近70個，境外參展商占比從首屆的26%上升至32%；世界500強、中國500強、中國民營企業500強企業分別增加42%、46%和70%。本屆鏈博會呈現出國際化水平更高、專業化程度更強、綠色化標準更嚴三大亮點，必將有力促進全球產業鏈供應鏈包容性發展。



開放是中國式現代化的鮮明標識。近年來，我國擴大市場准入，提高外商投資自由化水平；持續促進合作暢通，完善國際合作機制，對接國際高標準經貿規則；全面取消製造業領域外資准入限制措施，實施全國版和自貿試驗區版跨境服務貿易負面清單……一系列擴大開放的有力舉措取得了積極成效。今年前10個月，我國貨物貿易進出口總值同比增長5.2%，新設立外商投資企業同比增長11.8%。事實證明，中國倡導並深刻踐行的開放合作順應了全球各國的發展心聲，得到國際社會越來越多的認可。



開放的中國是全球發展繁榮的重要引擎。中國的開放拓展了全球消費市場空間，增強了全球產業鏈供應鏈的韌性，保障了資本、人才、技術、數據等生產要素的流動。中國企業“走出去”拓展海外發展空間，積極參與國際分工與合作，不斷提升中國品牌的世界影響力，成為全球產業鏈供應鏈必不可少的支撐力量。在逆全球化和保護主義思潮下，這一切尤顯珍貴。



當前，新一輪科技革命和產業變革迅猛發展，科技創新已成為世界經濟增長的重要推動力。如何持續推動產業鏈供應鏈補鏈、擴鏈、強鏈，如何高效打造與產業鏈深度契合的“創新鏈”，不但關乎經濟安全，更關乎經濟高質量發展，已經成為擺在各國面前的必答題。必須依靠開放帶來的競爭與合作，促使創新力更強、附加值更高的產業鏈供應鏈不斷形成。