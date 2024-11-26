特朗普將對加墨收25%額外關稅　對華加一成

中評社香港11月26日電／美國下一任總統特朗普在11月25日表明，2025年1月20日就職當天就將簽署總統令，對加拿大和墨西哥的商品加徵25%的額外關稅，對幾乎所有來自中國的進口商品加徵10%的額外關稅。他表示這一措施將持續至芬太尼和非法移民問題得到解決為止。



日經新聞網消息，特朗普在選舉期間將非法移民問題作為主要爭論點之一，並明確表示將最大限度地利用“關稅”手段來解決這一問題。



根據美國商務部的數據，1月至9月美國從墨西哥、中國和加拿大的進口金額分別為3788億美元、3221億美元和3093億美元，位列前三位。三國的進口總額佔美國總進口額的40%。



美國與墨西哥和加拿大已簽署《美國-墨西哥-加拿大協定》（USMCA），取消了彼此之間的關稅。如果特朗普實施25%的加徵關稅，實際上就等於暫停了USMCA協議，這可能會引發加拿大和墨西哥方面的強烈反應。



關於芬太尼等藥物從中國流入美國的問題，特朗普在社交媒體上批評道：“與中國進行了多次對話，但還是不行”，指出毒品主要是通過墨西哥等國進入美國，並且“以空前的規模流入美國”。



特朗普表示，在毒品流入問題得到解決之前，所有從中國進口的商品將被加徵比當前關稅更高的10%的額外關稅。



目前，從中國進口的商品已經根據《通商法301條》被加徵了額外關稅，涉及商品超過1萬個品目。拜登政府也在9月底提高了部分稅率，例如對電池和電動汽車（EV）產品進行了加稅。在特朗普第二任期內將進一步加稅。例如，目前對中國生產的電池已加徵25%的關稅，之後將提高至35%。



在選舉期間，特朗普曾宣稱將對所有來自中國的進口商品加徵最高60%的額外關稅，未來稅率的變化可能取決於中國方面的反應。



特朗普還指出，針對墨西哥和加拿大的非法藥物和非法移民問題，如果兩國不採取措施，應當為此付出“重大代價”。在選舉期間，特朗普曾提出對墨西哥部分商品加徵200%的關稅，而此次則首次提出包括加拿大在內的加稅計劃。



據美國調查機構“稅務基金會”(Tax Foundation)估算，由於加徵關稅，2018至2019年使美國民眾承擔了約800億美元的負擔，並且由於拜登政府繼承了這一政策，長期來看可能導致美國國內生產總值（GDP）下降0.2%。



特朗普在當時表示，提升進口洗衣機的關稅可能會促使美國國內工廠增多，但根據美國聯邦儲備系統（FRB）的研究人員的數據，結果是美國民眾的負擔增加了15.5億美元。不僅僅是洗衣機，原本沒有加稅的烘乾機價格也上漲了12%。