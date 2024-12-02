中評觀察：盛事豐富多彩 香港受益頗多

記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月2日電（記者 段曉魯）香港特區財政司副司長黃偉綸和文化體育及旅遊局局長楊潤雄日前召開記者會。黃偉綸表示，預計在2025年上半年最少有93項盛事在香港舉行。筆者認為，香港越來越豐富多彩的盛事活動，增加了香港在國際上的曝光率，提升了香港作為國際大都市的影響力，同時亦為香港帶來經濟效益，益處頗多。



黃偉綸表示，在2025年上半年最少有93項盛事，當中14個項目是橫跨2024年度的。這最少93個會在2025年上半年發生的盛事，簡地來說可分為五個範疇。數目最多的是文化藝術及創意項目，有30個；其次為會議及展覽項目，有26個；體育盛事有15個；而在節日及慶典、匯演及嘉年華方面有12個；金融、經濟及創科相關的盛事有10個。黃偉綸亦表示，2025年上半年，估計這最少93個盛事活動會吸引約84萬名旅客參與，對比2024年上半年盛事有約55萬名旅客參與，增幅超過五成，預計他們會為香港帶來約33億元的消費額，經濟增加價值約為18億元，較2024年上半年分別增加接近四成及三成。



筆者認為，特區政府主動出擊吸引各項賽事來港舉辦，值得肯定。盛事活動不單著重數量，亦著重質量，可以說是豐富多彩，涵蓋了不同範疇。此外，特區政府在提前準備盛事的工作上面也是下足功夫，還貼心地透過各類資訊向大眾公布盛事的時間表以及籌備情況，讓大眾有深入的瞭解，展示香港打造“盛事之都”的決心。

