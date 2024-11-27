郭玲麗答中評：打造科研平台 吸引學生來港

香港特區立法會議員郭玲麗（受訪者供圖） 中評社香港11月27日電（記者 盧哲）香港特區立法會議員郭玲麗近日接受中評社記者訪問時表示，香港要打造好“留學香港”這個品牌，政府締造優質的科研發展平台是關鍵，相信能吸引海外學生來港求學。郭玲麗強調，長遠而言，發展教育國際化，必須正視香港的學校宿位不足的問題，政府應重新檢視學校宿舍需求。



香港在今年《施政報告》宣布將革新各項輸入人才機制。特區政府11月1日起推出三項措施優化高端人才通行證計劃（高才通計劃）及優秀人才入境計劃（優才計劃）。而為了配合香港成為國際專上教育樞紐的目標，施政報告提出建立“留學香港”品牌，特區政府計劃透過獎學金形式，吸引更多海內外人才來港升學，並留港發展，以強化香港的人才庫。



在接受中評社記者訪問時，談到對打造“留學香港”品牌的建議，郭玲麗認為首先要提升香港對於外地學生的吸引力，而現時香港部分自資專上院校僅有10%的名額可招收來自內地、澳門和台灣的學生，郭玲麗認為，特區政府可考慮放寬自資專上院校對非本地生的招生限制，讓職業專才來港進修。



郭玲麗表示，香港要打造好“留學香港”這個品牌，政府締造優質的科研發展平台是關鍵，相信能吸引海外學生來港求學。因此，應統籌資源，並以政策推動育才、匯才、科技協同發展，推動政、產、學、研落地，加強支援大學科研落地，做好產、商、學、研結合，聯繫本地及海外企業進行對接，推廣本地研發科研產品和技術，打造香港“科研品牌”。此外，鼓勵八大院校在港舉辦更多國際性比賽，例如計算機比賽、世界技能大賽、Fintech比賽等，從而吸引海外學生來港留學和發展。



郭玲麗強調，長遠而言，要吸引外地學生來港，從而發展教育國際化，必須正視香港的學校宿位不足的問題，政府應重新檢視學校宿舍需求，建議在未來北部都會區發展預留足夠空間興建宿舍。而短期而言，建議研究善用青年宿舍，以及便利私營住宿巿場改建工廈等，以解決留學生在港住宿的問題。



郭玲麗還提出，應推動DSE文憑試（香港中學文憑考試）的國際化，特別是提升DSE在“一帶一路”國家的影響力，使它成為國際化的測試，相信此舉有助吸引“一帶一路”及東盟國家學生來港就學。郭玲麗建議政府採取可行措施和宣傳積極推廣DSE至世界各地，例如與不同國家或地區建立DSE教育體系、派員到訪當地和提供DSE資訊，擦亮香港教育“金漆招牌”。