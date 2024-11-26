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香港10月出口按年升3.5%
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2024-11-26 17:02:40
中評社香港11月26日電／香港10月出口連續3個月按年升幅收窄，進口升幅則恢復擴大。
香港電台報導，香港上月出口按年升3.5%，升幅比9月收窄1.2個百分點，是8個月以來最差。進口按年升4.5%，升幅擴大3.1個百分點。上月有形貿易逆差310億元，相等於商品進口貨值的7.3%。
首10個月出口按年升9.9%，進口升6.8%，有形貿易逆差3017億元。
政府發言人表示，上月商品出口貨值按年繼續增長，輸往內地、美國及歐盟的出口增加，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。
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