外交部：將繼續同太平洋島國開展全方位合作

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月26日在例行記者會上表示，中國與薩摩亞友好合作是中國同太平洋島國合作的一個縮影。我們將繼續在平等相待、相互尊重、互利共贏、開放包容基礎上同太平洋島國開展全方位合作，助力島國發展。



有記者提問說，薩摩亞總理菲婭梅正在中國訪問。發言人此前表示，雙方將以此訪為契機，構建更加緊密的中國—太平洋島國命運共同體。我們也注意到，澳大利亞洛伊國際政策研究所近日發布報告稱，中國已成為太平洋島國地區第二大雙邊援助國，採取了更具競爭力和政治針對性的新援助模式。發言人能否介紹更多情況？



毛寧表示，薩摩亞是最早同新中國建交的太平洋島國之一，也是太平洋島國中最早與中國簽署“一帶一路”合作諒解備忘錄的國家之一。在薩摩亞到處可見中薩合作發展的印記。中國企業支持改造的法萊奧洛國際機場是南太最現代化的國際機場之一，中國援建的政府大樓成為薩摩亞新版紙幣圖案，也是當地人打卡的熱門地點。



毛寧說，中薩友好合作是中國同太平洋島國合作的一個縮影。中國始終秉持“四個充分尊重”原則發展同太平洋島國關係，提供不附加任何政治條件的經濟技術援助，實施了將近500個各類援助和優惠貸款項目，幫助島國建設道路、橋梁、碼頭、醫院、學校等基礎設施，培養人才1萬多人次，為當地人民帶來了福祉。中國還積極支持島國落實《藍色太平洋2050戰略》，量身打造應對氣變、農業合作、減貧與發展等新平台，不斷拓展合作新領域。我們將繼續在平等相待、相互尊重、互利共贏、開放包容基礎上同太平洋島國開展全方位合作，助力島國發展。



