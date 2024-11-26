全球大熊貓圈養種群數量達757只

中評社香港11月26日電／大熊貓是中國的“國寶”，也是世界各國人民共同喜愛的“動物明星”。國家林草局局長關志鷗26日說，目前全球大熊貓圈養種群數量已達757只，種群結構持續向好。



新華社報導，26日，在四川成都召開的2024全球熊貓夥伴大會上，關志鷗說，中國大熊貓栖息地保護體系日臻完善，野外種群穩步增長。先後建立大熊貓自然保護區67處，2021年正式設立大熊貓國家公園，形成了以大熊貓國家公園為主體的栖息地保護體系，總面積從139萬公頃擴大到258萬公頃，85%的大熊貓野外種群實現了栖息地連通和種群間遺傳交流。大熊貓野外種群數量已增長到1900只左右。



隨著科技支撐不斷增強，大熊貓圈養種群規模擴大。大熊貓繁育、疾病防治等系列技術難題得到攻克。大熊貓圈養種群遺傳多樣性不斷上升，為保護研究、科普教育、放歸自然提供了有力支撐。中國先後與20個國家26個機構開展了大熊貓保護合作，成功繁育幼仔43胎71仔。



關志鷗還表示，當前中國正在加快建設人與自然和諧共生的現代化，為大熊貓保護提供了新機遇、注入了新動力。未來將繼續建設大熊貓國家公園，有效連通擴大生態廊道，構建覆蓋園區全境的“天空地”一體化監測體系，適度發展科普教育和生態旅遊；高水平建設大熊貓國家保護研究中心，建設世界一流的大熊貓科研合作平台；廣泛開展大熊貓合作交流，與大熊貓全球夥伴一道推動大熊貓保護合作走深走實。