山西前10個月煤層氣產量超過去年全年

中評社香港11月26日電／山西是中國煤炭大省，同時蘊藏著豐富的煤層氣資源。記者26日從山西省統計局獲悉，今年前10個月山西省煤層氣總產量達到113.8億立方米，創歷史新高，已超過去年全年產量，約佔全國同期煤層氣產量的80.9%。



煤層氣俗稱“瓦斯”，是產自煤層、以甲烷為主要成分的非常規天然氣，其資源的開採對於減少煤礦瓦斯事故、擴大天然氣供給、降低環境污染都具有重要意義。



新華社報導，小雪過後，天氣漸冷。隨著北方地區陸續進入了供暖季，為做好能源保供迎峰度冬，山西正加大煤層氣增產增供力度。在晉南沁水盆地，一台台抽氣機在山巒間隱約可見，它們將地下煤層里的煤層氣抽出後通過管道送到千家萬戶。



作為山西省天然氣保供主體企業，華新燃氣集團承擔了全省約70%的天然氣供應任務。“進入採暖季前，我們提前謀劃部署，一方面持續加大自有資源區塊煤成氣增儲上產力度，另一方面積極落實省內煤層氣、過境天然氣及周邊省份氣源等外部資源，形成多氣源保障格局，進一步提高天然氣資源保障能力。”華新燃氣集團相關負責人說。



據統計，山西省埋深2000米以淺的煤層氣預測資源量約8.31萬億立方米，佔全國近1/3；2023年山西省煤層氣總產量達到112.7億立方米，約佔全國同期產量的80.8%。