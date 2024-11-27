美專家薩特：特朗普再執政台灣菲律賓最焦慮

薩特認為，台灣和菲律賓對此次美國大選結果最焦慮 ICAS視頻 中評社華盛頓11月26日電（記者 余東暉）美國知名兩岸問題專家薩特（Robert Sutter）表示，亞洲各地對於特朗普勝選普遍感到不確定和焦慮，其中台灣和菲律賓最擔心美國政策有變。台灣可能受到特朗普“關稅戰”的衝擊，還擔心華盛頓與北京達成交易而損害台北的利益。



華府智庫中美研究所（ICAS）日前舉辦“特朗普卷土重來對美中關係的意涵”線上研討會。喬治·華盛頓大學教授薩特對特朗普勝選對亞洲和美中關係的影響提出他的觀察。



薩特表示，此次美國大選中，外交政策處於最不主要的議題之列，除了中國之外，亞洲議題更是很少被提及，即便是關於中國的議題，辯論也不熱。因為華盛頓政策圈已經就對華強硬達成的共識。在如何對待盟友上有分歧，在如何使用關稅上有一定的分歧，但是保護主義傾向是跨黨派的。



最近參與美國智庫東西中心關於“亞太地區對特朗普勝選反應”調查的薩特指出，亞太地區對於美國大選結果的反應是普遍感到不確定和焦慮，最擔心的是台灣和菲律賓，因為他們是對抗中國大陸的前沿且依賴美國，美國政策的任何變化都可能對他們造成不利。台海兩岸經濟融合度高，美國的關稅戰對台灣也有很大的意涵。台北也擔心特朗普與北京達成交易而損害他們的利益。