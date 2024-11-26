黎巴嫩文化部長：停火協議將很快達成

中評社香港11月26日電／黎巴嫩文化部長穆罕默德·穆爾塔達（Mоhamad Wissam al-Murtada）向俄羅斯衛星通訊社評論關於以色列很快會停火的消息時稱：“一切表明很快就有可能達成停火協議，不過黎巴嫩有必要保持警惕。”



以色列多家媒體25日報導說，以色列同意推進與黎巴嫩真主黨的間接停火談判。以總理內塔尼亞胡24日晚與國防部長卡茨等人討論了以色列和真主黨停火協議的細節，並同意推進相關協議的談判。停火協議的實施將分幾個階段：第一步，衝突雙方停止敵對行動，真主黨武裝撤至利塔尼河以北地區；第二步，以色列國防軍從黎南部撤出；第三步，雙方就爭議邊界地區進行談判，以確定以黎兩國邊界。



穆爾塔達表示，所有現有消息表明，以色列終於恢復了理智，有可能在11月27日就會推動簽署關於在黎巴嫩停戰的協議並予以批准。



他說：“現在，以色列對黎巴嫩人民的侵略有希望停止，但暫時無法預測下一步會發生甚麼，以色列暫時不會就此發表官方聲明，聯合國安理會第1701號決議也不會實際生效。因此，我呼籲黎巴嫩人不要太過樂觀，保持謹慎，繼續觀察。”



穆爾塔達認為，很大概率是以色列北部和中部的局勢急劇惡化使得一系列關於有可能停戰的消息傳出，因為內塔尼亞胡總理意識到無法通過軍事手段達成任何公開或未公開的目標。抵抗挫敗了他的計劃。過去幾周，黎巴嫩人民對殘暴的侵略進行了頑強抵抗。



“以色列政府只是沒有更多的政治手段來繼續這場戰爭。黎巴嫩政府已經完全準備好了，在宣佈停火後就會召開會議討論接下來的舉措。問題在於，不同於黎巴嫩，以色列不尊重第1701號決議也不想落實其規定。”他說。



以色列和巴勒斯坦之間最新一輪衝突去年10月爆發後，黎巴嫩真主黨隔著黎以邊界與以軍交火，以策應在加沙地帶與以軍作戰的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。今年9月，黎以局勢驟然升溫，以軍10月1日對黎南部發動地面進攻。真主黨在地面阻擊以軍的同時，繼續用無人機、導彈和火箭彈打擊以色列境內目標。