紀欣：國民黨應積極證明自己存在的價值

中評社台北11月27日電（作者 紀欣）11月初，特朗普當選美國總統，世界各國無不對即將到來的“特朗普2.0”感到憂心忡忡，而賴清德當局也應該很清楚，儘管特朗普將任命幾位“友台人士”出任要職，台灣亦有意願繳交更多關稅及保護費，但美國卻不可能承諾更清晰的“護台”政策。



在施政方面，賴清德人事任命爭議不斷，台灣金聯新任董事長呂政璋因家族爭議上任三天即請辭，最近“勞動部長”又因部內公務員遭霸凌輕生事件下台，但在整起事件真相尚未釐清之際，沒有勞工背景的民進黨“立委”洪申翰立即接任部長，令人質疑800萬勞工未受到應有的重視，而賴的“用人唯親”及其團隊成員同質性高、行政歷練少也再度受到抨擊。



在兩岸方面，賴清德上台半年來，一再編造“台獨史觀”，“中華民國在地化”，以凸顯兩岸是“互不隸屬的獨立國家”，又大打“民主台灣牌”連結美西方抗中、整肅統派政團，逼使大陸的對台政策已從“中國人不打中國人、願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一”，轉為“堅持不承諾放棄武力統一”。台灣民眾能不對台海兵凶戰危憂心嗎？



人事任命不當及霸凌案，致使賴清德的聲望與“內閣”滿意度均創新低，也促發所有“非綠選民”期待，國民黨能善用“立法院”的優勢，揪出民進黨的弊端，並聯合縣市諸侯打造出一個公平、廉潔、繁榮的台灣，並盡全力改善兩岸關係，以確保台灣長治久安。可惜，從國民黨11月24日舉辦的活動現場來看，這種期待恐怕要落空了。



國民黨全代會暨130周年黨慶現場布置得宛如園遊會，第一階段的“討論報告議程”僅55分鐘，取消了黨代表上台發言的環節，但仍有黨代表劉旭明在提案說明階段，上台質問國民黨：“講統一很難嗎？”

