習近平會見新加坡國務資政李顯龍

11月26日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見新加坡國務資政李顯龍。（圖源：新華社） 中評社北京11月27日電／據新華社報導，11月26日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見新加坡國務資政李顯龍。



習近平積極評價李顯龍擔任新加坡總理期間帶領新加坡取得顯著成就，並長期關心和支持中新合作。習近平指出，去年我們共同確立了中新全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為兩國關係發展明確了戰略方向。明年是中新建交35周年，雙方要密切高層往來，進一步加強發展戰略對接，深化各領域合作，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和平繁榮作出更大貢獻。



習近平指出，今年是蘇州工業園區開發建設30周年。30年間，蘇州工業園區從“池塘窪地”變成“創新之城”，樹立了兩國合作的生動樣板，也是新加坡深度參與中國改革開放的見證。中國堅持走符合自己國情的中國特色社會主義道路，已經開啟進一步全面深化改革、推進中國式現代化的新征程。中國將始終堅持集中精力辦好自己的事情，有信心保持經濟長期向好，實現高質量發展。歡迎新方繼續做對華合作的先行者，用好中新雙邊合作機制會議平台，高水平運營好重大合作項目，把握數字化、綠色化發展機遇，續寫新時代中新合作新篇章。



習近平指出，當今世界正經歷百年未有之大變局。面對風險和挑戰，任何國家都不可能獨善其身，堅持團結合作、開放包容才是人間正道。中方願同新方一道，踐行真正的多邊主義，順應經濟全球化潮流，維護國際公平正義，抵制集團對立、分裂對抗，構建亞洲命運共同體。



李顯龍表示，去年3月我成功訪華，同習近平主席共同宣布將新中關係定位提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係。兩國關係進一步加強，雙邊合作機制會議順利召開，產生很多務實成果。蘇州工業園區開發建設30年來，已經發展成為現代化城鎮，成為新中高質量合作的成功實踐和金字招牌，同時也向世界展現了中國不斷改革開放的姿態。中國已經找到了成功的現代化發展道路，新方對中國的未來充滿信心，相信中國將保持發展繁榮，為世界的和平和發展作出更大貢獻。新方將繼續致力於深化同中國的合作，積極參與中國式現代化進程。當前複雜國際形勢下，各國應該秉持長遠眼光，堅持多邊主義，致力於團結合作，共同應對風險挑戰，更好造福人民。



雙方還就中美關係、地區形勢等共同關心的重大問題交換了意見。

