香港反恐“三層機制”　提升防範及應變能力

左圖：反恐專責組將推動跨部門反恐演練的恒常化和規範化。右圖：反恐專責組去年設立的“安全社區體驗館”，過去一年吸引逾一萬名市民參觀，尤其年輕人的反應非常正面。（大公報） 中評社北京11月27日電／據大公報消息，今年施政報告提到於今年底引入“三層防範機制”，包括“行政長官反恐督導組”、“保安局局長反恐統籌組”及“跨部門工作小組”，透過優化整體反恐策略，全面提升反恐防範及應變能力。



跨部門反恐專責組在此機制下將透過情報、公眾教育、出入境管理、進出口貨物、資訊科技安全等不同範疇，確保各項措施能有效落實，尤其在情報搜集、反恐公眾教育及跨部門演練等範疇發揮重要作用。



跨部門反恐專責組主管高級警司梁偉基指出，全球恐怖主義形勢複雜多變，恐襲及嚴重暴力襲擊事件持續發生，為全球反恐工作帶來嚴峻挑戰，今年3月造成大量死傷的莫斯科音樂廳恐襲事件，反映進一步加強整體反恐工作的重要性，香港作為國際城市，同樣面對國際恐襲及本土恐怖主義威脅，絕不能掉以輕心。



反恐熱線接3.5萬宗舉報



專責組前年推出“反恐舉報熱線”至今，已接獲近3.5萬宗舉報，其中13%的舉報被轉介至相關調查部門跟進，部分經刑事調查成功拘捕涉案人士，充分展現熱線的成效及市民反恐意識的提升，專責組亦有發放賞金或透過其他形式嘉許予作出舉報的熱心市民，未來亦會進一步推動跨部門反恐演練的恒常化和規範化，擴大參與範圍至其他政府部門、公私營機構及社區團體。