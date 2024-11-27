美政客詆毀港金融中心　特區政府斥其失實

圖：特區政府強烈不滿和堅決反對美政客惡意指責和詆毀香港國際金融中心聲譽。（大公報） 中評社北京11月27日電／據大公報消息，有美國眾議員向財政部長耶倫發信，惡意詆毀香港國際金融中心聲譽。特區政府昨日發聲明，強調指控毫無事實根據，嚴重不實，是個別政客為滿足一己政治利益，散布謊言和虛假信息，意圖卑劣。



特區政府強烈不滿和堅決反對信中惡意指責和詆毀香港國際金融中心聲譽。外交部駐港特派員公署同日亦表示強烈不滿和堅決反對。＼大公報記者 龔學鳴



政府發言人表示，特區政府強烈不滿和堅決反對信中惡意指責和詆毀香港國際金融中心聲譽。特區政府一直全面及嚴格執行聯合國安全理事會施加的制裁，以履行國際義務，但我們不會執行其他國家施加的單邊制裁。這些制裁違反以國際法為基礎的國際秩序，以及以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。



高度重視維護金融體系穩健



發言人表示，香港的工作成效一直獲得各貿易夥伴的尊重和認同。特區政府高度重視維護金融體系的誠信及穩健。本港銀行和其他金融機構均遵守包括打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的國際標準和最佳做法。而制訂相關打擊洗錢和恐怖分子資金籌集國際標準的財務行動特別組織，已確認香港整體符合相關的國際標準，並就此擁有健全的法律架構及有效的制度，尤其在識別及瞭解風險、執法、追討資產及國際合作等方面。