習近平會見薩摩亞總理菲婭梅

11月26日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的薩摩亞總理菲婭梅。（圖源：新華社） 中評社北京11月27日電／據新華社報導，11月26日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的薩摩亞總理菲婭梅。



習近平指出，薩摩亞在太平洋島國中第一批同新中國建交。建交近50年來，兩國保持傳統友好，始終相互尊重、平等相待、合作共贏。中方一貫主張，國家不分大小一律平等，都有獨立自主實現現代化的權利。中方堅定支持薩方維護自身主權和獨立，自主探索符合本國國情的發展道路，願同薩方堅持互尊互信，加強治國理政和發展經驗交流，繼續在南南合作框架內為薩摩亞經濟社會發展提供幫助，深挖經貿、投資、農漁等領域潛力，拓展互利合作，實現共同發展。雙方要促進文明互鑒，加強教育、文化、青年等人文領域交流合作，推動中薩全面戰略夥伴關係行穩致遠。



習近平強調，中國對太平洋島國秉持“四個充分尊重”原則，對太平洋島國的幫助不附加政治條件，不強加於人，不開“空頭支票”。中國對太平洋島國的政策開放包容，沒有私心，不針對第三方，不搞地緣爭奪和勢力範圍。中方願將幫助太平洋島國提升應對氣候變化能力作為優先合作領域，推動《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》全面有效實施，維護共同但有區別的責任原則，維護公道正義和全球南方共同利益，攜手構建人類命運共同體。



菲婭梅表示，在習近平主席傑出領導下，中國取得巨大發展成就，為全球南方國家樹立了榜樣，薩方願意學習借鑒中國式現代化特別是習近平主席有關減貧、綠色發展等治國理政經驗。感謝中方長期以來給予薩摩亞寶貴幫助，薩方高度讚賞中國秉持不干涉別國內政原則，對太平洋島國的幫助不附加任何政治條件，向來言出必行，說到做到。薩方堅定恪守一個中國原則，支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。薩方將中國作為重要戰略夥伴，期待以明年共同慶祝兩國建交50周年為契機，推動兩國關係進一步發展。



會見後，雙方發表《中華人民共和國和薩摩亞獨立國聯合聲明》。

