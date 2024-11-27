莞港交流會：打造濱海灣新區　建設合作平台

圖：香港特區政府及工商界高層代表團走訪東莞濱海灣新區展示廳。（大公報） 中評社北京11月27日電／據大公報消息，26日，香港特區政府及工商界高層代表團來到當日考察交流的最後一站──東莞。代表團先後走訪了東莞濱海灣新區展示廳和OPPO智能製造中心，瞭解東莞與香港產業經貿合作的機遇。26日晚，代表團參加東莞.香港經貿合作交流會。東莞市政協主席鄭建民表示，莞港兩地一衣帶水、血脈相連，莞港合作更是源遠流長。他介紹，香港有80多萬東莞籍的鄉親，可以說每10位香港人裡面就有一位莞籍人士。目前有八萬香港同胞在莞投資創業，為東莞的起步發展提供了豐富的資源。



港企占東莞外資達六成



鄭建民表示，港資一直是東莞第一大外資來源地，超過8000家港資企業在東莞扎根發展，全市實際吸收港資超487億美元，占全市外資的比重接達六成。香港也是東莞的第一大出口市場，去年莞港貿易總額達到1690億元人民幣。在粵港澳大灣區建設縱深推進下，莞港合作不斷向全方位、寬領域、深層次發展，莞港合作創建了一批全國領先的標誌性項目。



東莞市副市長陳慶鬆表示，東莞有超過22萬家工業企業，超過1.4萬家規上工業企業。他說，在對外貿易領域，香港同樣是東莞最重要的合作夥伴。今年前三季，東莞與香港的貿易額達到1388億元，同比增長14.5%。而東莞出口香港的貿易額高達1380億元。他介紹，東莞在香港上市企業達到19家，占境外上市九成。東莞正全力打造莞港合作平台濱海灣新區。他邀請港企參與投資建設，共同促進兩地資源的高效配置與優勢互補，為莞港合作提供堅實的支撐與廣闊的發展空間。