日本新型固體燃料火箭試驗發生爆炸

圖：日本“埃普西隆S”火箭26日在發動機燃燒測試中起火。＼路透社 中評社北京11月27日電／據大公報消息，綜合美聯社、共同社報導：26日上午，日本正在研製的新型固體燃料火箭“埃普西隆S”在進行發動機燃燒試驗時發生爆炸，引發火災。現場未有人員受傷，據悉這是該火箭第二次出現燃燒試驗異常情況。



日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）當天上午在鹿兒島縣的種子島宇宙中心進行“埃普西隆S”火箭第二級發動機燃燒試驗，測試原定持續120秒，但在開始49秒後火箭發出“嗡”的聲響，現場冒出大量白色煙霧和橙色火光。大約1分鐘後，火箭發生爆炸。



現場廣播稱“發生了異常燃燒，局部發生火災”。當地警方和消防單位表示，尚未收到有人員受傷的報告。



去年7月，“埃普西隆S”火箭第二級發動機在秋田縣能代火箭試驗場進行燃燒試驗時發生爆炸，當時點火裝置金屬部件發生部分熔融並散落，損傷了外殼與推進劑之間的隔熱材料，造成發動機外殼溫度在點火後超過安全範圍，引起爆炸。



“埃普西隆S”是小型固體燃料火箭“埃普西隆”的改良版，為發射小型衛星而研發。該火箭全長約27米，太陽同步軌道發射能力超過600千克，近地軌道發射能力超1.4噸。“埃普西隆S”火箭原計劃在本年度進行發射，本次爆炸使發射計劃受挫，導致日本國家太空任務與衛星發射任務延誤。