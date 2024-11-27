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“中國歷代繪畫大系”典藏館正式開館
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2024-11-27 11:20:10
“中國歷代繪畫大系”典藏館正式開館（新華社）
中評社北京11月27日電／據新華社消息，位於杭州餘杭良渚文化核心區的“中國歷代繪畫大系”典藏館25日正式亮相，並舉辦首展“盛世修典——‘中國歷代繪畫大系’宋畫大展”。
“中國歷代繪畫大系”典藏館由杭州市餘杭區人民政府與浙江大學聯合共建，總建築面積1.32萬平方米，展陳面積8600餘平方米。典藏館後續將免費向公眾開放，常態化舉辦公益展覽和美育活動。
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